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Парламент Азербайджану затвердив прем'єра країни

21 квітня, 2018 - 14:27
Фото: 1news.az

Парламент Азербайджану затвердив кандидатуру Новруза Мамедова на пост прем'єр-міністра. Про це повідомляє Trend.

"Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану в суботу на пленарному засіданні затвердив кандидатуру Новруза Мамедова на пост нового прем'єр-міністра", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, в Азербайджані 11 квітня відбулися президентські вибори. Переміг нинішній глава держави Ільхам Алієв, який, за попередніми даними, отримав близько 86% голосів виборців.

18 квітня Алієв відправив уряд у відставку.

 

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