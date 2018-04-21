Парламент Азербайджану затвердив прем'єра країни

Парламент Азербайджану затвердив кандидатуру Новруза Мамедова на пост прем'єр-міністра. Про це повідомляє Trend.

"Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану в суботу на пленарному засіданні затвердив кандидатуру Новруза Мамедова на пост нового прем'єр-міністра", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, в Азербайджані 11 квітня відбулися президентські вибори. Переміг нинішній глава держави Ільхам Алієв, який, за попередніми даними, отримав близько 86% голосів виборців.

18 квітня Алієв відправив уряд у відставку.