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Парламент Туреччини схвалив законопроект про проведення дострокових виборів

21 квітня, 2018 - 13:22
Фото Reuters

Парламент Туреччини схвалив законопроект про проведення 24 червня дострокових президентських і парламентських виборів. За законопроект проголосували 386 депутатів, повідомляє турецька державна агенція Anadolu.

У засіданні парламенту також взяли участь прем'єр-міністр Біналі Йилдирим і лідер Партії націоналістичного руху (МНР) Девлет Бахчелі.

Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року. Оголошуючи дочасні вибори, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в "країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим".

 

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