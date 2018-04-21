Під час протестів в Єревані затримали 233 людини

В Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини. Про це 20 квітня повідомив "Радіо Азатутюн".

Активісти у п'ятницю приступили до блокування доріг у столиці країни. Лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників:

Саргсян повинен піти у відставку з поста глави уряду.

Парламенту необхідно обрати "представника народу" прем'єр-міністром.

Формується тимчасовий уряд.

Призначаються дострокові парламентські вибори.

"Ми готові обговорити пункти цієї програми, щоб забезпечити плавну передачу влади народу без потрясінь", – додав Пашинян.

Нагадаємо, акція протесту в Єревані триває з 13 квітня через конституційну реформу, згідно з якою була змінена форма правління та країна замість президентської республіки стала парламентською. Ключовою персоною в країні стає прем'єр-міністр. На посаду прем'єра був обраний екс-президент Серж Саргсян.

Раніше повідомлялося, що в Єревані кількість затриманих учасників протестів зросла до 123 осіб. Проти 85 осіб відкрили адміністративні провадження, їх вже відпустили. А 38 осіб передані органам попереднього слідства.