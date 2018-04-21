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Погода у Німеччині побила температурний рекорд за 200 років

21 квітня, 2018 - 12:24
Фото Reuters

У Німеччині дні середини квітня стали найспекотнішими за останні 200 років. Про це свідчать зведення метеорологів. В цілому в ряді міст країни температура повітря наблизилася до позначки 30 градусів за шкалою Цельсія.

«Квітневе літо 2018 року, безумовно, є рекордним... У деяких випадках були встановлені температурні рекорди за більш як 50 років», - йдеться в поясненні метеорологів.

Експерт в галузі температурних вимірів заявляє про те, що подібна висока температура в квітні останній раз спостерігалася в 1800 році.

У Берліні в п'ятницю стовпчики термометрів сягали 28 градусів, а в деяких районах і вище.

Однак, надзвичайно висока температура, що зберігається в німецьких регіонах цього тижня, опуститься до «нормальної» вже найближчими днями. Зокрема, до середини наступного тижня у Берліні обіцяють максимум 15 градусів. А на заході і півдні країни ще й дощі з ураганним вітром.

 

Джерело: Укрінформ

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