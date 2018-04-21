Порошенко у Львові відкрив першу чергу перинатального центру

20 квітня під час робочої поїздки до Львова Президент України Петро Порошенко урочисто відкрив першу чергу Львівського обласного перинатального центру. Другу ж чергу центру планують здати до кінця 2018 року.

Як повідомив глава держави, реконструкція центру відбувалася дуже чесно. Адже половина коштів була виділена із обласного бюджету, а інша – із обласного. Крім того виділені були гроші і з міського бюджету Львова. За них зокрема збудували котельню.

«Відкриття після реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру дасть змогу розширити доступ жінок до якісних медичних послуг, покращити демографічну ситуацію. Центр врятує життя багатьом дітям та дозволить втілити мрію про щасливе материнство багатьом жінкам», - сказав Петро Порошенко.

Крім того він подарував закладу сертифікат на ультразвуковий апарат. Після цього йому провели екскурсію по медичному закладу.

Наразі в перинатальному центрі вже облаштовані операційні, реанімаційні та лікарняні палати. Зараз триває налаштування дорогого обладнання. Проте, коли ж у центрі знову прийматимуть вагітних, наразі сказати точно не можуть. Припускають, що частина відділення відкриється за півтора місяця. Здача ж другої черги планується на кінець 2018 року.

Нагадаємо, що Львівський обласний клінічний перинатальний центр є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини у Львівській області з надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами. Із жовтня 2013 року розпочалася його реконструкція. Загальна кошторисна вартість проекту становить 244 млн 168 тис. гривень.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора