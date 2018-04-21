Трамп і Макрон обговорять у Білому домі іранську ядерну угоду

Президенти США і Франції Дональд Трамп і Емманюель Макрон обговорять іранську ядерну угоду під час зустрічі у Білому домі наступного тижня.

Про це повідомив журналістам на брифінгу офіційний представник адміністрації США, передає Reuters.

За його словами, Трам і Макрон обговорять також низку інших питань, включаючи військову взаємодію у Сирії у відповідь на підозру у використанні хімічної зброї поблизу Дамаска.

Планується, що Макрон відвідає США з 23 по 25 квітня і виступить на спільному засіданні Конгресу в останній день.

Трамп намагається вийти з ядерної угоди 2015 року, підписаної США та іншими світовими державами з Іраном. Угода передбачала звільнення Тегерана від фінансових санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Трамп встановив крайній термін 12 травня для того, щоб покращити або зняти угоду, що була укладена його попередником Бараком Обамою.

Трамп звинувачує Тегеран у порушенні духу ядерної угоди і закликає європейські держави «виправити» те, що він називає «страшними недоліками» угоди і хоче запровадити нові обмеження на ядерні і ракетні програми Тегерана.

Союзники США закликали Трампа не виходити з угоди, відомої як Спільний всеосяжний план дій або JCPOA, назвавши це найкращим способом запобігти розвитку Тегераном ядерної зброї.

Роберт Вуд, посол США в галузі роззброєння, заявив 19 квітня, що Сполучені Штати ведуть «інтенсивні дискусії» з Великобританією, Францією та Німеччиною до 12 травня, коли Трамп повинен або підписати відмову, або дозволити відновити санкції проти Ірану.

Тегеран зобов’язався дотримуватися угоди, якщо інші сторони поважають це, але «розірвуть» її, якщо з угоди вийде Вашингтон.