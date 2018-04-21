У Франції закінчується термін оренди місця для урни з прахом Махна

В Україну може повернутися прах отамана Нестора Махна.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, передає телеканал 112-Україна.

Чиновник розповів, що на кладовищі Пер ла Шез в Парижі закінчується термін оренди місця для урни з прахом Махна, тому обговорюється можливість його перепоховання на батьківщині отамана в Гуляйполі. Бриль підкреслив, що повернення до України останків анархіста потрібно зробити історичною подією.

Махно був командувачем Революційної повстанської армії України, керував селянським повстанським рухом 1918–1921 років. Був анархістом. У 1921 році після боїв на узбережжі Азовського моря більшовики витіснили загони Махна до Миколаєва і фактично знищили. Отаман емігрував, жив у Бухаресті, Варшаві, а потім перебрався в Париж.