У Львові представили мистецький альбом "ЛЕЦ. XX століття"

У суботу, 21 квітня, в дзеркальній залі Палацу Потоцьких відбулося урочисте зібрання, присвячене міжнародному проекту «ЛЕЦ. XX століття».

Українські, польські та російські інтелектуали, вшановуючи пам’ять Станіслава Єжи Леца, літератора, поета, філософа, автора всесвітньовідомої збірки афоризмів «Незачесані думки», що народився у Львові, одночасно випускають унікальний мистецький альбом – своєрідний літопис ХХ століття.

Альбом виходить у трьох варіантах, кожен своєю мовою та з дещо варіативною добіркою світлин. Він містить майже двісті світлин, що стали символами часу. Підписано їх великими афоризмами Леца. 60 афоризмів, надані сином Єжи Леца, раніше ще ніколи не публікувалися.

«Лец. ХХ століття» – проект російського дисидента, письменника та правозахисника Віктора Шендеровича. Крім нього, у презентації також взяли участь відомий польський журналіст, видавець, громадський і політичний діяч Адам Міхнік, український історик та перекладач Андрій Павлишин, а також Томаш та Ян – сини Станіслава Єжи Леца.

Український варіант альбому займається видавництво «Лаурус». На відміну від польського та російського альбомів, придбати друковану версію українського поки що не можна, оскільки враховані ще не всі нюанси. Видавці відзначають, що купити альбом можна буде вже на Книжковому Арсеналі-2018, що проходитиме з 30 травня по 3 червня у Києві. Наступна презентація альбому відбудеться на львівському Форумі видавців у вересні.

ДОВІДКА «ДНЯ»

Станіслав Єжи Лец був одним з пророків та символів ліберальних змін у Польщі та Європі. Його всесвітньовідома збірка «Непричесані думки» віддавна стала класикою жанру та перекладена багатьма мовами світу. Чимало з «непричесаних думок» існують сьогодні, як приказки.

Лец народився 6 березня 1909 року у Львові й прожив тут першу половину життя, проте й досі належним чином не пошанований у місті Лева. Тішить, що нарешті це поступово починають виправляти. Зокрема, в рамках проекту та за підтримки Львівської міської влади буде встановлено меморіальну дошки на будинку, де народився Станіслав Єжи Лец. Урочисте відкриття меморіальної дошки відбудеться в неділю 22 квітня о 13:00 на вулиці Словацького, 6.

Дмитро ПЛАХТА, Львів