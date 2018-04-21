У Полтаві невідомі розбили пам’ятний знак офіцерові ЗСУ

У ніч із п’ятниці на суботу невідомі вчергове розбили меморіальну дошку, встановлену на честь Сергія Лимаря, капітана Збройних сил України, котрий загинув поблизу села Старогнатівка Донецької області 21 серпня 2014 року, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Пам’ятний знак відкрили ще у жовтні 2015 року на фасаді Полтавської загальноосвітньої школи №9, яку закінчив Сергій. З того часу меморіальну дошку Герою зловмисники пошкоджують уже втретє.

Як зазначив начальник Головного управління поліції в Полтавській області Андрій Замахін, до розслідування злочину залучені оперативники та слідчі з обласного апарату ГУНП, а поліція працює над встановленням осіб, які можуть бути причетні до цього антиукраїнського, нелюдського вчинку. «Ми маємо об'єднати свої зусилля, щоб активно протистояти ворожій агентурі та дати потужну відсіч кожному, хто посягає на святе для кожного українця!» - написав на своїй сторінці у мережі Facebook очільник поліції.

Від рук вандалів періодично страждають пам'ятні знаки й іншим воїнам-полтавцям, загиблим у російсько-українській війні, зокрема 29 травня 2016 року невідомі розбили три меморіальні дошки (Антонові Грицаю, Олександрові Мочалову та Сергію Лимарю), 11 вересня 2016 року постраждало п’ять меморіальних дощок (Антонові Грицаю, Олександрові Мочалову, Валерію Боняківському, Олександрові Фролову, Антонові Цедіку та Святославу Горбенкові), 8 квітня 2017 року – дві дошки (Миколі Чепізі та Сергію Лимарю). На жаль, правоохоронні органи не тільки не змогли захистити пам’ять полеглих Героїв, а й знайти винних у вчиненому, хоча після перших випадків плюндрування дощок на будівлях були встановлені камери відеоспостереження.

Нагадаємо, що у Полтаві продовжують увічнювати пам'ять про полеглих героїв російсько-української війни. Днями були встановлені меморіальні дошки Денису Часовому та Вадимові Мирінцю.

Богдан Проскуров, Полтава