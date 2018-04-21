У США у школі штату Флорида під час стрілянини поранено учня

У США в державній школі Forest High School міста Окала (штат Флорида) сталася стрілянина, в результаті чого було поранено одного учня.

Про це повідомляє Independent з посиланням на шерифа округу Меріон.

"Один учень був поранений під час стрілянини в п'ятницю вранці в середній школі в місті Окала, штат Флорида", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення в щиколотку отримав 17-річний учень. Його відправили до лікарні.

Інцидент стався незадовго до того, як учні мали вийти на національний протест проти насильства із застосуванням зброї.

Як повідомляється, 19-річний стрілок вже знаходиться під вартою. Його мотив поки не відомий.

Правоохоронці закликали місцевих жителів уникати місця події, оточеного машинами швидкої допомоги та автобусами, які перевозили учнів в інші місця. Уточнюється, що дітей евакуювали в Першу баптистську церкву на південному сході міста Окала, звідки їх могли забрати батьки.