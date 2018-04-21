У Сумах Всеукраїнський турнір юних журналістів зібрав рекордну кількість учасників

Цими днями двадцять п’ять шкільних команд з різних куточків України беруть участь у щорічному Всеукраїнському турнірі юних журналістів. Цьогоріч він проходить вчотирнадцяте і, як завжди, конкурсантів гостинно приймає Сумська гімназія № 1.

Серед команд-учасниць, кількість яких нині є найбільшою за всі роки, чимало таких, які постійно долучаються до конкурсних змагань з журналістики. Вони уже мають свій успішний досвід та давно зарекомендували себе як серйозні претенденти на перемогу. І хоча їх склад постійно оновлюється, адже школярі з часом завершують навчання у своїх навчальних закладах, але традиція підготовки журналістів-початківців та їх участі у турнірі залишається. Крім того, коло конкурсантів зазвичай поповнюється новачками. Цього разу це п’ять нових команд – з Житомирщини, Миколаївщини, Хмельниччини, Харкова та Маріуполя.

Своїми хвилюваннями поділилися з редакцією інформаційного вісника турніру «Трубадур» дебютанти, команда «Наш час» з міста Вознесенськ Миколаївської області. Дівчата запевняють, що готувалися дуже старанно, консультувалися з провідними журналістами. На турнір приїхали за новими враженнями, емоціями, досвідом. А представниця досвідченої сумської команди «NotaBene» Аліна Авраменко зізналася, що їхня команда, спираючись на минулорічний досвід, повністю змінила свою стратегію підготовки і ведення гри.

Традиційно учасники турніру протягом кількох днів демонструють свої знання та практичні навички у галузі сучасної журналістики, виконують теоретичні і творчі завдання, відвідують цікаві медіа-заходи і майстер-класи відомих журналістів. Для того, щоб перемогти, важливо якнайкраще виявити як індивідуальні здібності, так і вміння працювати у команді.

Голова журі ТЮЖу, заслужений журналіст України Олександр Бутко у розмові з кореспондентом «Дня» відзначив високий рівень організації змагань та належну підготовку учасників: «Ми бачимо, що діти, які живуть в епоху інформаційного вибуху, відповідають своїй епосі. Вони ерудовані, креативні, не бояться творчих завдань. І тому на таких дітей вже зараз варто звертати увагу видавцям, власникам ЗМІ, адже їхнітворчі ідеї є спроможними та перспективними.Щодо самого турніру, то рік за роком його популярність зростає, розширюється географія учасників, і це мене дуже тішить. Навіть попри те, що разом з цим ускладнюються й організаційні питання».

Фінал змагань юних журналістів відбудеться 22 квітня, саме тоді й стане відоме ім’я переможця.

Алла Акіменко, Суми. Фото авторки.