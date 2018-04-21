Ударна група ВМС США зайняла позиції у Середземному морі

Авіаносна ударна група Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки на чолі з авіаносцем Harry Truman почала виконувати поставлені завдання в Середземному морі.

Про це йдеться в повідомленні ВМС США, повідомляє видання Military.com.

При цьому сама мета і завдання групи не уточнюються. Також невідомо, коли авіаударная група буде направлена ​​в район Перської затоки.

“Присутність даної ударної групи в цьому важливому регіоні відображає нашу прихильність забезпеченню безпеки, свободи і процвітання Європи та Африки”, - заявила віце-адмірал Ліза Франкетті, командуюча шостим флотом ВМС США, що базується в італійському Неаполі.

Додамо, що розгортання групи відбувається на тлі загострення ситуації в Сирії, яке було викликано ударом західної коаліції 14 квітня.