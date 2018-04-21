Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ – нам байдуже
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, представникі культурного руху шістдесятників, Герой України

В Індії запровадили смертну кару за зґвалтування дівчаток до 12 років

21 квітня, 2018 - 20:47
Фото: Reuters

Уряд Індії підписав указ про введення смертної кари за згвалтування дівчаток до 12 років.

Про це повідомляє The Indian Express.

"Уряд у суботу схвалив постанову про внесення змін до Закону про захист дітей від сексуальних злочинів (POCSO), щоб передбачити смертну кару за згвалтування дітей до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мінімальним покаранням за згвалтування дітей до 12 років стане 20-річний термін ув'язнення, або довічне ув'язнення, максимальним — смертна кара.

За групове згвалтування дівчаток віком до 12 років також передбачені смертна кара або довічне ув'язнення.

Повідомляється, що згідно з оновленим законом, мінімальний термін за згвалтування жінки складе 10 років замість семи, за згвалтування дівчаток до 16 років -  від 20 років до довічного терміну замість 10 років. За групове згвалтування дівчаток до 16 років передбачено довічне ув'язнення.

Такі дії уряду спричинило обурення громадськості щодо справи про згвалтування та вбивство восьмирічної дівчинки в місті Катхуа та інших жертв.

Джерело: День

Більше новин

У США закликали внести РФ до переліку держав-спонсорів тероризму
ОЗХЗ взяла зразки для аналізу у сирійському місті Дума
У Львові представили мистецький альбом "ЛЕЦ. XX століття"
В ООН обговорили надання гуманітарної допомоги жителям сходу України
Міжвідомча комісія відмовила "Укртатнафті" в розслідуванні щодо імпорту палива
Трамп і Макрон обговорять у Білому домі іранську ядерну угоду

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 