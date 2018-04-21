В Індії запровадили смертну кару за зґвалтування дівчаток до 12 років

Уряд Індії підписав указ про введення смертної кари за згвалтування дівчаток до 12 років.

Про це повідомляє The Indian Express.

"Уряд у суботу схвалив постанову про внесення змін до Закону про захист дітей від сексуальних злочинів (POCSO), щоб передбачити смертну кару за згвалтування дітей до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мінімальним покаранням за згвалтування дітей до 12 років стане 20-річний термін ув'язнення, або довічне ув'язнення, максимальним — смертна кара.

За групове згвалтування дівчаток віком до 12 років також передбачені смертна кара або довічне ув'язнення.

Повідомляється, що згідно з оновленим законом, мінімальний термін за згвалтування жінки складе 10 років замість семи, за згвалтування дівчаток до 16 років - від 20 років до довічного терміну замість 10 років. За групове згвалтування дівчаток до 16 років передбачено довічне ув'язнення.

Такі дії уряду спричинило обурення громадськості щодо справи про згвалтування та вбивство восьмирічної дівчинки в місті Катхуа та інших жертв.