В ООН обговорили надання гуманітарної допомоги жителям сходу України

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбувся брифінг країн-членів ООН про людські витрати та гуманітарні наслідки українського конфлікту.

У гуманітарних агентств ООН є лише 3 відсотки від суми, необхідної для надання гуманітарної допомоги жителям сходу України в 2018 році.

Про це заявив координатор гуманітарних програм ООН по Україні Ніл Уолкер, йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу, 20 квітня, на сайті Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

З необхідних коштів на гуманітарну допомогу Донбасу поки що зібрано всього 3 відсотки, заявив координатор гуманітарних програм ООН по Україні.

У 2018 році 4,4 млн осіб в Україні як і раніше залишаються порушені збройним конфліктом на сході країни, нагадав Уолкер, зазначили на сторінці Гуманітарних програм ООН у Twitter.

Близько 3,4 млн українців гостро потребують гуманітарної допомоги і захисту. Однак із запланованих 187 млн ​​доларів, які в 2018 році мають виділити на гуманітарну допомогу, зараз зібрано лише 3 відсотки.

На завершення своєї доповіді координатор гуманітарних програм ООН по Україні закликав держави-члени організації проявити солідарність з постраждалими і допомогти в зборі необхідних коштів. "Я продовжую закликати всі сторони конфлікту вживати необхідних заходів для дотримання міжнародного гуманітарного права. Мирні жителі і цивільна інфраструктура повинні бути захищені", - підкреслив Ніл Уолкер.

Ніл Волкер також зазначив на своїй сторінці у Twitter, що понад 2,540 громадян загинуло та 9000 отримали травми, з часів початку конфлікту в Україні 4 роки тому. “Кількість загиблих зростає майже кожен день. Сьогодні у Нью-Йорку відбувається брифінг країн-членів ООН про людські витрати та гуманітарні наслідки українського конфлікту. Україна не забута.”, - йдеться в повідомленні.

