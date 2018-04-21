В Ємені внаслідок чергового авіаудару коаліції загинуло 20 людей

В результаті авіаудару коаліції на чолі з Саудівською Аравією в п'ятницю, 20 квітня, на південному заході Ємену загинули 20 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевих жителів.

Наголошується, що авіація завдала удару по машині, в якій їхало щонайменше 20 пасажирів. Ідентифікувати вдалося лише шість тіл, решта були обвуглені до невпізнання.

Раніше повідомлялося, що 29 березня коаліція завдала авіаудару по фруктовому ринку в адміністративному центрі провінції місті Саада, що призвело до загибелі 8 осіб, в тому числі трьох торговців і п'ятьох членів однієї сім'ї. Це був вже третій за останній час удар коаліції, який призвів до жертв серед мирного населення.

У грудні минулого року літак коаліційних арабських сил завдав удар по контрольованій хуситами столиці Ємену Сані. Об’єктом удару став мілітаризований поліцейський табір, у якому на момент нападу перебували 180 в’язнів. Загалом загинули щонайменше 39 людей, поранено ще 90, в тому числі деякі із ув’язнених.

А нещодавно сенатори США обговорили резолюцію, яка закликала США припинити підтримку кампанії військового втручання арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією в громадянську війну в Ємені, в той час коли президент Дональд Трамп був на зустрічі з Саудівським принцем Мохаммедом бін Сальманом у Білому домі. Деякі члени Конгресу критикують саудівську кампанію з урахуванням гуманітарної ситуації і жертв серед цивільного населення в Ємені. Проти резолюції виступає адміністрація Трампа, в якій поки розглядаються плани подальшого постачання зброї Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені і яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові ".

Протистояння між повстанцями і арабської коаліцією загострилося після того, як 4 грудня під час боїв з хуситами в Сані загинув колишній президент Ємену Алі Абдалла Салех. У березні 2015 року Саудівська Аравія і її союзники почали військову операцію проти хуситів під кодовою назвою "Буря рішучості".