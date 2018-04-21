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В Єревані продовжуються антиурядові протести

21 квітня, 2018 - 12:41
Фото Reuters

В Єревані сьогодні вранці продовжилися антиурядові протести, лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян звернувся до прихильників із закликом зібратися у шостому Норкському масиві. Про це повідомляє місцеве видання news.am.

Учасники планували провести мітинг, однак поліція перешкодила проведенню ходи. Пашинян звернувся до прихильників із закликом зібратися, щоб представити пропозицію поліції та визначити подальші дії.

У відповідь на дії поліції учасники мітингу намагалися прорвати кордон, в результаті деякі активісти піддані приводу.

Усі дії мітингувальників супроводжуються безперервними звуками вувузел і сигналами автомобілів, в результаті самі учасники позбавлені можливості чути заклики і розпорядження Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, акція протесту в Єревані триває з 13 квітня через конституційну реформу, згідно з якою була змінена форма правління та країна замість президентської республіки стала парламентською. Ключовою персоною в країні стає прем'єр-міністр. На посаду прем'єра був обраний екс-президент Серж Саргсян.

Раніше Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотирьох вимоги протестувальників:

Саргсян повинен піти у відставку з поста глави уряду.

Парламенту необхідно обрати "представника народу" прем'єр-міністром. 

Формується тимчасовий уряд.

Призначаються дострокові парламентські вибори.

Як повідомлялося, в Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини.

Джерело: 112 Україна

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