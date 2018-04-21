Василь Шкляр представив черкащанам свій роман "Троща"

Учора на рідну Черкащину до земляків приїхав «батько українського бестселера», автор знаменитого роману «Чорний Ворон» Василь Шкляр. Письменник представивчеркащанам свій роман «Троща», поспілкувався із земляками на «крилаті» теми про вольовий характер українця, його долю, політичні настрої в країні, розповів, коли, на його думку, Україна врешті стане привабливою та квітучою державою.

Зала Черкаського міського будинку культури, де провели зустріч, була вщент заповнена шанувальниками. Прийшли почути настановиВасиля Шкляра організатори зустрічі - представники міської влади на чолі з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком, викладачі та студенти Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, освітяни, митці, журналісти й інші громадяни.

Письменник щиро зізнався присутнім, що найбільше йому б хотілось не виступати зі сцени, а просто порозмовляти в тісному дружньому колі. «Трощею» Василь Шкляр називає місце, де відбулась драма, – це очерет над річкою Стрипою на Тернопільщині.У 1947 році тутчервонопогонники оточили жменьку підпільників, не лишаючи їм жодного шансу, йдеться в романі. «Але троща – це, крім усього, катастрофа, бійня, яка трощить людські долі й життя. Однак якщо ти здатний гідно відповісти найжорстокішим викликам долі, то вийдеш переможцем навіть із пекла», – розповів автор роману.

Василь Шкляр говорить, що, подорожуючи по Західній Україні,усюди чув від людейпрохання написатикнижку про УПА, таку, як «Чорний Ворон». «Звісно, моє внутрішнє бажання тут збігалося із прагненням читачів, бо, пишучи цикл творів про російську-українську війну, я не міг обминути таку гарячу і яскраву сторінку, як боротьбаУкраїнської повстанської армії на Волині і Галичині. І це було власне продовження цієї боротьби, що тривала тут десятиріччя в нас», – зауважив письменник.

Автор довго шукав для роману якусь універсальну історію, яка б була притаманна для усіх теренів західної України, характерною для тих непростих часів України, перегортав гори архівних матеріалів, читав мемуарну літературу, багато спілкувався із вояками УПА, з підпільниками, деякий час жив у тих краях, вивчав мову, бо вся таємниця художнього твору захована в мові, вважає Василь Шкляр.«Але, мабуть, перше зернятко про цю книжку, про бандерівців посіяла мені одна підпільниця ще в далекому 1975 році. Мій брат Петроодружився на волинянці, ми гуляли весілля на Волині. Я вибрав серед гостей одного діда і запитав у нього:«Діду а ви можете показати мені справжнього живого бандерівця?». Я тоді ще не дуже розрізняв, що бандерівці– це ближче до Галичини, а на Волині воювали бульбівці, мендиківці. Потім ми поїхали в сусіднє село, дід завів мене до хатки і нас зустріла жінка,колишня підпільниця УПА. І я багато взяв з її спогадів», – поділився письменник.

Дякує долі і за дружбу з Мирославом Симчичем, псевдонім «Кривоніс»–командиромБерезівської сотні УПА, що провів у радянських тюрмах і таборах 32 роки. «Він написав відгук на мою книгу «Чорний Ворон» і казав, що це Біблія, яка повинна бути у кожній хаті.Оцю сорочку мені вишила пані Рая– його дружина», – пригадує автор.

Василь Шкляррозповів про драматичну історію під річкою Стрипою, де переховувалися хлопці.«Була надзвичайно тяжка втома – фізична, моральна, що не справдилася надії.Дехто зламувався з наших, переходили на співпрацю з «совітами».Нам легко їх сьогодні звинувачувати і проклинати, але навіть на книжці у мене стоїть слоган, що зраду неможна виправдати, але її можна зрозуміти, бо коли ставлять на розстріл твоїх дружину, дітей, то тоді невідомо, як би ти повівся на тому місці», – вважає Шкляр.

Головний герой роману –Місяць – з тих, хто не зміг покінчити тоді самогубством. «Відсидів своїх 25 «стандартних» бандерівських років, а потім поїхав на Запоріжжя шукати долю, бо їм не можна було повертатися на рідний край.Тривалий час тинявся там без даху. Забрів на цвинтар і побачив там пам'ятник - свого колишнього побратима, який недавно помер, у формі совітського офіцера з орденом червоного бойового прапора на грудях.І він розуміє, що зрада була не з того боку, і переживає всю цю драму від початку до кінця. Кінцівка несподівана. В цій історії, як і у всіх моїх романах, теж задіянакрасива фатальна жінка, через яку іноді зраджують не лише своїх друзів, а навіть Вітчизну»,- переконаний автор роману.

Роздумує Василь Шкляр і про політичні реалії. Він і переконаний, що кожен українець може запровадити собі санкції: не розмовляти російською, не слухати попсу.«Але українець –інертний, який каже: як розмовляв, так і буду, як слухав, так і буду.Ці речі набагато простіші, ніж сидіти в окопах, але ми їх чомусь не робимо», – вважає письменник. Він говорить, що у своїй масі українці стануть патріотичнішими і свідомими через деякий час.«Така хвороба лікується зі зміною поколінь», – вважає митець.

Інна Молчанова, Черкаси, фото авторки