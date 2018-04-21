За 4 роки АТО на Донбасі загинули понад 2,5 тисячі цивільних людей, - ООН

У результаті бойових дій на Донбасі за чотири роки загинули понад 2,5 тисячі цивільних людей. Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OSHA) в Twitter.

"Понад 2540 цивільних осіб загинули та 9 тисяч отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України, які почалися 4 роки тому. Кількість загиблих збільшується майже щодня", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Волкер заявляв, що криза, викликана конфліктом на Донбасі, торкнулася 4,4 млн людей, 3,4 млн з яких потребують допомоги. Жителі районів, розташованих уздовж лінії зіткнення, регулярно піддаються обстрілам.

За його словами, минулого року Україна отримала лише 35% потрібних коштів для гуманітарної допомоги людям у зоні конфлікту на сході країни, нинішнього - брак коштів продовжує зберігатися.