Австралія оголосила ультиматум понад 7 тисячам біженців

Австралія у неділю, 21 травня, оголосила ультиматум понад сімом тисячам біженців, які прибули до країни на човнах. Уряд дав їм час до жовтня, щоб довести своє право на отримання притулку. В разі, якщо вони цього не зроблять, їх депортують і заборонять повертатися.

"Якщо люди думають, що зможуть обібрати австралійського платника податків (…), то вибачте, гру закінчено", - сказав міністр з питань імміграції Австралії Пітер Даттон, передає DW.

Даттон зазначив, що вартість утримування 50 тисяч шукачів притулку, які прибули до країни до 2013 року переважно з Афганістану, інших країн Близького Сходу та Шрі-Ланки, становить близько 1,4 мільярди доларів США на рік. До приходу консерваторів до влади в країні 2013 року попередній уряд лейбористів зміг опрацювати справи лише 20 тисяч із них. З тих, що залишилися, заяви на отримання притулку було відхилено близько трьом тисячам біженців. Ще близько 7500 осіб, за даними уряду, не представили документів, які підтверджували б їхнє право на отримання притулку.

Адвокати шукачів притулку жорстко відреагували на заяву міністра, наголосивши, що їхні біженці роками чекають проходження складних і тривалих процедур підтвердження їхнього права на притулок. Дії уряду Австралії вже довгий час викликають значне занепокоєння правозахисних організацій, зокрема, через практику висилання шукачів притулку до таборів на віддалених островах в Папуа Новій Гвінеї та Науру. У цих таборах та на островах біженці, за даними правозахисників, зазнавали нападів та переслідувань. Крім того, навіть тим серед них, хто отримав право на притулок, було заборонено повертатися до континентальної Австралії.

Для порівняння, у 2015 році Німеччина прийняла понад мільйон біженців переважно з Сирії, Афганістану та Іраку. Утім, країна так само переживає суттєві труднощі під час розгляду справ шукачів притулку через перезавантаженість відповідних служб.