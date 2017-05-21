Бойовики 48 разів обстріляли позиції сил АТО, 7 військових поранені, - штаб

Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. Російсько-терористичні війська вдаються до все нових збройних провокацій проти підрозділів ЗС України, застосовуючи й важке артилерійське озброєння. Минулої доби зафіксовано 48 фактів використання бойовиками зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів впродовж минулої доби 7 військовослужбовці ЗС України зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Приморський напрямок. Незаконні збройні формування 12 разів застосовували зброю проти українських захисників. Вже ввечері противник зі 120-мм мінометів обстрілював наші опорні пункти в районі Павлополя, Водяного та Широкиного. З мінометів калібру 82 мм декілька разів вів вогонь по наших позиціях біля Красногорівки. По цих же населених пунктах бандити систематично били з гранатометів та стрілецької зброї.

Донецький напрямок. Противник 22 рази впродовж минулої доби порушував тишу на цій ділянці фронту. Найскладнішою ситуація залишається у південному та східному передмісті Авдіївки. Там бойовики традиційно здійснювали обстріли оборонні укріплення сил АТО зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також зі 120-мм мінометів противник щонайменше двічі бив по українських захисниках, які тримають оборону біля Невельського. Окрім того, під обстріл з ворожих мінометів різних калібрів, озброєння БМП та легшого стрілецького озброєння потрапили наші позиції неподалік Верхньоторецького. На Світлодарські дузі незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету в районі Луганського. З автоматичних станкових гранатометів ворог обстрілював наші опорні пункти біля Пісків.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 14 фактів використання бойовиками зброї, зокрема й артилерійського озброєння калібром більше 100 мм. Так, використовуючи 120-мм міномети, бойовики неодноразово обстрілювали наші опорні пункти в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. З мінометів меншого калібру, а саме 82 мм, також з протитанкового ракетного комплексу й гранатометів, противник бив по українських захисниках біля Кримського.