Брюссель має виплатити Британії мільярди фунтів за акції, - Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вважає, що Брюссель повинен виплатити Великобританії мільярди фунтів за акції Великобританії в Європейському інвестиційному банку і участь в інших спільних проектах. Про це повідомляє The Telegraph.

Вона зазначила, що Великобританія має фінансові "права", які повинні дотримуватися в ході обговорень про виплати, а також "зобов'язання" перед органом, який вона залишає.

При цьому, Мей спростувала раніше названі суми, які називають рахунком за вихід з ЄС.

"Багато розмов ведеться про те, які зобов'язання повинні бути у Великобританії або ж про те, які в нас можуть бути права, враховуючи ті гроші, які були виплачені в минулому. Ми чітко показуємо, що будемо враховувати і права, і обов'язки", — сказала Мей.

Говорячи про те, яка все-таки частка належить країні після виходу, Мей сказала: "Є інвестиційний банк, є інвестиційний фонд, є інші сфери. Як ви знаєте, це буде важливою частиною переговорів".

Джерела видання в уряді повідомили, що частка Великобританії у банку оцінюється в 16 відсотків - близько 10 млрд євро.

Нагадаємо, головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньєр заявив, що переговори між Європейським Союзом та Великою Британією про вихід країни з ЄС мають розпочатися одразу після виборів, які пройдуть в країні 8 червня.