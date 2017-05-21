Для Карпюка у Facebook збирають привітання з Днем народження

Адвокат Ілля Новіков закликав всіх охочих привітати з Днем народження у Facebook ув'язненого в РФ українця Миколу Карпюка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні день народження Миколи Карпюка. Завтра я їду у Володимирський централ. Хто хоче його поздоровити - пишіть в коментарях", - йдеться у повідомленні Новікова.

Наразі під постом адвокати майже сотня привітань з України, Німеччини, Ізраїля, Білорусі, Росії та інших країн.

Нагадаємо, що засуджений в Росії українець Микола Карпюк, про місцезнаходження якого адвокати не знали із 5 грудня, перебуває у Володимирському централі.