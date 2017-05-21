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Олдос Хакслі, англійський письменник

Клімкін обговорив із генсеком ОЧЕС пріоритети українського головування

21 травня, 2017 - 16:55
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі у Стамбулі з генеральним секретарем ОЧЕС Майклом Хрістідісом обговорив пріоритети українського головування в організації з 1 липня.  

Про це написав посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга у Twitter

 "Обговорення пріоритетів українського головування в ОЧЕС Павлом Клімкіним з генеральним секретарем ОЧЕС М.Хрістідісом", - написав Сибіга під фотографією зустрічі високопосадовців.

Посол також поінформував, що Україна з 1 липня головуватиме в ОЧЕС.

Джерело: День
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