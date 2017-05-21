На Миколаївщині проходить перший міжнародний фестиваль повітряних зміїв

Сьогодні в мальовничому місці на березі Південного Бугу біля села Трихати Миколаївського району Миколаївської області проходить перший міжнародний фестиваль повітряних зміїв. "Tryhutty International Kite festival-2017".

У заході беруть участь майстри з дев'яти країн світу: Франції, Італії, Португалії, Польщі, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, В'єтнаму і України.

Ініціаторами проведення фестивалю саме в Миколаївській області виступили, за підтримки засновника асоціації повітряних зміїв в м. Херсон Олексія Зверика і керівництва області, Тетяна Безмощук і Анна Босякова. Охочих подивитися і взяти участь зібралося кілька тисяч осіб.

Юрій КОШКОВСКІЙ, Миколаївська область, фото автора