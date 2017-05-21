Північна Корея знову запустила балістичну ракету, - ЗМІ

КНДР сьогодні провела черговий ракетний пуск. Про це повідомляє агентство Yonhap.

"Північна Корея провела сьогодні вдень пуск невідомої ракети з району Пукчхан провінції Пхенан-Намдо", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів.

Останній ракетний пуск КНДР здійснила тиждень тому - 14 травня, тоді була запущена ракета "Хвасон-12". Повідомлялося, що це був новий тип балістичної ракети і під час запуску була протестована її здатність нести велику ядерну боєголовку.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін попередив про велику ймовірність військових зіткнень на кордоні з Північною Кореєю.