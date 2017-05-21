Полтава вперше приєдналася до проведення Дня вуличної музики

Традиційно у третю суботу травня на вулиці своїх міст одночасно у різних країнах виходять сотні музикантів-професіоналів та аматорів, які вміють грати на будь-якому інструменті й співати. День вуличної музики був започаткований 2007 року у Вільнюсі литовським рок-музикантом, колишнім фронтменом гурту «Foje» Андрюсом Мамонтовасом як свято, що об’єднує всіх, хто говорить мовою музики. За останні роки до міжнародного проекту приєдналося багато країн, зокрема й Україна, де вже вчетверте проходить це музичне дійство. День вуличної музики – захід некомерційний, його організовують небайдужі люди, які люблять музику і своє місто.

Організатор Дня вуличної музики у Полтаві Ксенія Малік розповіла, що у місті ще жодного разу подібне дійство не відбувалося. «Мені як постійному учасникові фестивалів музики в інших містах спало на думку провести таке свято і в Полтаві. Чому? Бо в обласному центрі недостатньо музичної атмосфери на вулицях. Це не означає, що у нас немає талановитих музикантів, але таких подій дійсно бракує. У Полтаві немає доступного простору, де б люди мали змогу послухати музикантів безкоштовно, тобто це повинно бути не в клубі і не у форматі великого фесту. На мою думку, сьогоднішній фестиваль стирає межі між великими фестами і вуличними. Зазначу, що на запрошення відгукнулося близько 30 колективів, які виступатимуть у різних куточках міста. Оскільки День вуличної музики проходить уперше, то в цьому році не було жодних обмежень стосовно музичних стилів і жанрів. Це може бути рок- чи фольк-музика, етнічна музика, хіп-хоп тощо. Сподіваємося, що цей фестиваль стане традиційним».

Загалом музиканти виступали на кількох локаціях: поблизу Білої альтанки, на майданчику «Твій простір» біля Полтавського музичного училища, у Сонячному та Петровському парках. Створювали настрій численним глядачам як відомі містянам гурти, зокрема легенди полтавського року «Онейроїд», так і молоді виконавці. Крім місцевих колективів, на полтавських майданчиках виступали і гості з інших міст області та регіонів. Зокрема із Рівного до Полтави приїхав Антон Бриних, а з Черкас – гурт «Сонце в кишені».

На заклик організаторів відгукнулося понад тридцять волонтерів, які намагалися своєю працею зробити День вуличної музики у Полтаві якомога комфортнішим для гостей заходу. Суттєву допомогу в організації свята надали бізнесмени (намети, звукову та освітлювальну апаратуру, електрообладнання, декорації тощо).

Незважаючи на періодичний дощ, що тривав протягом усього концерту, поціновувачі живої музики хоч і ховалися під парасольками, проте додому не розходилися. Сама ж концертна програма тривала з 12-ї години і до пізнього вечора.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава. Фото автора