Порошенко підписав указ "Про відзначення 100-річчя НАН України"

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України". Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Документом затверджено низку заходів з підготовки та відзначення в 2018 році на загальнодержавному рівні 100-річчя вищої державної наукової організації країни", - відзначають в прес-службі.

Зокрема, Кабінету міністрів доручено в місячний строк створити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя НАН України, співголовами якого стануть прем'єр-міністр і глава адміністрації президента. Також уряд у двомісячний термін має затвердити та забезпечити виконання плану заходів з відзначення 100-річчя Академії.

"Такі заходи покликані підкреслити важливість проведення наукової діяльності для держави і суспільства, подальшого розвитку вітчизняної економіки на інноваційній основі, а також дозволять засвідчити повагу до самовідданої праці багатьох поколінь українських вчених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій заявив, що підпише закон про заборону георгіївської стрічки.