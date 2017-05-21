Порошенко підпише закон про заборону георгіївської стрічки

Президент України Петро Порошенко під час церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій заявив, що підпише закон про заборону георгіївської стрічки.

"Закон про заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно він надійде до мене з Верховної Ради. Чому? Тому що це не є символіка Другої Світової війни. Ця символіка — символ агресії проти України... Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня та ночі", — сказав Порошенко.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада ухвалила законопроект про заборону георгіївських стрічок в Україні.

Чи потрібна георгіївська стрічка в Україні?