РФ важко назвати наддержавою, - Могеріні

У зв'язку з економічною ситуацією у Російській Федерації на сьогодні її важко назвати наддержавою.

Про це в рамках Всесвітнього економічного форуму з Близького Сходу заявила верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах Федеріка Могерини, передає CNBC.

"Якщо подивитися на стан російської економіки сьогодні, її насилу можна назвати наддержавою", - заявила Могеріні.

Вона також додала, що на сьогодні показники ВВП на душу населення в Росії нижчі, ніж у більшості країн Європейського Союзу.

"Росія інвестує багато, коли мова йде про оборонні та військові заходи, але не коли справа доходить до економічної могутності", - додала Могеріні.

Нагадаємо, що Глава Міноборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що Росія є головним викликом для безпеки в Європі.