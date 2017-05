Трамп закликав Близький Схід боротися з тероризмом

Президент США Дональд Трамп закликав країни Близького Сходу почати самостійну боротьбу з екстремізмом і тероризмом, а не "чекати, поки американська влада знищить цього ворога для них".

Про це він заявив в промові, зверненій до 55 лідерів мусульманських країн під час свого візиту в Саудівську Аравію, передає Reuters.

Він також назвав боротьбу з тероризмом "боротьбою між добром і злом", а не зіткненням цивілізацій.

"Народи Близького Сходу повинні вирішити, яке майбутнє вони хочуть для себе, для своїх країн і, відверто кажучи, для своїх родин і для своїх дітей", - сказав Трамп.

За словами президента, США не можуть ухвалювати рішення за інші країни, але краще майбутнє можливо тільки в тому випадку, якщо країни "витіснять терористів і виженуть екстремістів".

Наприкінці своєї промови Трамп закликав всі країни співпрацювати, боротися разом, тому що "США не програють, не можуть програти і ніхто, абсолютно ніхто не може перемогти" Сполучені Штати.

Pres. Trump concludes speech in Riyadh: "United, we will not fail, we cannot fail. Nobody, absolutely nobody, can beat us." pic.twitter.com/44jVKo6w5o