Туреччина офіційно затвердила безвіз для українців за ID-картками

Турецька влада офіційно опублікувала рішення про внесення змін до порядку взаємних поїздок і визнання внутрішнього українського паспорта, ID-картки, як проїзного документа для поїздок громадян України до Туреччини.

Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

"Турецька влада 20 травня офіційно опублікувала рішення 2017/10324 про внесення змін до порядку взаємних поїздок і визнання нового (внутрішнього) українського паспорта (ID-картки) як проїзного документа (travel document) для поїздок громадян України до Туреччини", - відзначив Соколюк.

Публікація рішення означає, що українці вже скоро зможуть їздити до Туреччини за ID-картками без закордонного паспорта, зазначає Соколюк.

"Чекаємо ноти МЗС з офіційною датою початку поїздок. Я думаю, один-два тижні", - написав Соколюк.

За словами голови ДМС, українці вже оформили понад 550 тисяч нових ID-карток. Щодня новий внутрішній паспорт оформляють 5-6 тисяч громадян України.

Як відомо, Україна і Туреччина підписали угоду про внесення змін до Угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів, у березні.

Положеннями угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються ID-картами, що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна зацікавлена у розширенні військового співробітництва з Туреччиною як на двосторонній, так і на багатосторонній основі.