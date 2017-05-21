Тисячі людей в Мексиці вимагають депортувати росіянина, який вбив місцевого жителя

Більше семи тисяч людей підписали розміщену на сайті Change.org петицію з вимогою депортувати з Мексики росіянина Олексія Макєєва, який знаходиться в стані коми після конфлікту з місцевими жителями.

Громадянина РФ, який, як наголошується в петиції, має постійний вид на проживання в Мексиці, просять вислати з країни за його "демонстрацію ненависті по відношенню до мексиканців, а саме: погрози вбивством, обурливе презирство до літніх людей, жорсткі дії по відношенню до дітей".

Напередодні близько двохсот жителів міста Канкун, де живе росіянин, прийшли до його будинку та почали вимагати його виселення. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Зав'язалася бійка, в якій росіянин смертельно поранив одного з місцевих жителів, після чого спробував сховатися на даху сусіднього будинку, розлючений натовп намагався закидати його камінням.

Від розправи Макєєва врятували поліцейські, які доставили його в лікарню.

Лікарі ввели росіянина в стан штучної коми, його життю ніщо не загрожує.

Макєєв став відомий тим, що створював образливі ролики, які він викладав на свій канал на YouTube. У них росіянин принижує і ображає місцевих жителів, а також використовує нацистську символіку.

Нагадаємо, журналіста Хав'єра Вальдеса, знаного публікаціями своїх розслідувань у сфері незаконного обігу наркотиків, застрелили у Кульякані, Мексика, де він жив і працював.