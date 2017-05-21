У Києві під офісом "КУН" стався вибух

У Києві в будівлі на вулиці Антоновича, де знаходиться офіс організації "Конгрес Українських Націоналістів", стався вибух.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

"У будівлю, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація, кинули бойову гранату. Через декілька хвилин на місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ресурсу, жертв і постраждалих немає. На місці події працює слідчо-оперативна група головного управління поліції.

Нагадаємо, терористи-смертники скоїли вибухи на контрольно-пропускних пунктах в Багдаді та на півдні Іраку, в результаті чого загинули щонайменше 35 людей, десятки отримали поранення.