У Києві презентували книгу українського філософа Андрія Баумейстера

Сьогодні у Києві відбулась презентація книги доктора філософських наук, блогера «Дня» Андрія Баумейстера під назвою «Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни філософії».

Презентація відбулась у культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецькому Арсеналі».

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Андрія Баумейстера.

«Любі друзі, дякую, що прийшли сьогодні на презентацію! Ваші відкриті й усміхнені обличчя подарували мені багато радості та світла. На жаль, не всім вистачило примірників, перший тираж розійшовся за 20-25 хвилин. Але завтра я замовлю другий тираж, і коли він буде надрукований, повідомлю про це на своїй стіні», - розповів автор.

Нагадаємо, що унікальні відео-лекції з філософії Андрія Баумейстера ви можете ексклюзивно подивитися на сайті «Дня».