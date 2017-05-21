У Луцьку більше тисячі дітей танцювали на фестивалі "Золота лілея"

Назву цьому суперпопулярному фестивалю дав зразковий дитячий колектив бального танцю «Лілея», який діє при школі-колегіумі №11. Його керівник Аліна Панасевич лише з допомогою цієї школи, меценатів, шкільних хореографів та батьків – без участі і допомоги влади – організувала торік перший такий фестиваль. Виходила з того, що у луцьких школах хореографічні дитячі колективи завжди були запитаними, популярними, а деякі навчальні заклади вже мають і по кілька таких колеетивів. Роботу їхніх керівників оплачує школа (хоч, звісно, і не надто щедро), для дітей заняття хореографією безкоштовні. У наш час, коли про безкоштовні гуртки довелося забути, це дуже хороша справа. Але де виступати юним танцюристам? Раз у рік- на звітному концерті школи, ну і ще, може, на якому шкільному заході. А фестиваль, який за аналогією з назвою ансамблю «Лілея» назвали «Золота лілея», дуже потрібний і для виступів колективів, і для здорової конкуренції. І цьогоріч долучилася до фестивалю і міська влада.

Якщо торік на «Золотій лілеї» свої таланти продемонстрували півтисячі дітей, то нині їх було вже більше тисячі, не тільки з луцьких шкіл, а й зі шкіл Луцького району. Відбірковий тур відбувся у школі-колегіумі №11, і Аліна Панасевич просила відзначити директора закладу Марію Хомівну Мороз, яка прийняла таку кількість танцюристів у шкільний актовий зал. Фестиваль «Золота лілея» пройшов серед чотирьох вікових груп у чотирьох номінаціях: класичний танець, сучасний, спортивно-бальний і народно-сценічний. Після відбіркового етапу відбувся гала-концерт. Зал для нього також безкоштовно (бо ж діти) відпустив спортивний комплекс «Арена-спорт» у культурно-розважальному центрі «Адреналін-сіті». Кубки, грамоти і навіть подаруночки придбали завдяки благодійному фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», двом випускникам 11-ї школи Юрію Безп’ятку і Сергієві Балицькому, які є депутатами Луцької міської ради від цього мікрорайону.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк