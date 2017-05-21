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Олдос Хакслі, англійський письменник

У Луцьку більше тисячі дітей танцювали на фестивалі "Золота лілея"

21 травня, 2017 - 12:11

Назву цьому суперпопулярному фестивалю  дав зразковий дитячий колектив бального танцю «Лілея», який діє при школі-колегіумі №11. Його керівник Аліна Панасевич лише з допомогою цієї школи, меценатів, шкільних хореографів та батьків – без участі і допомоги влади – організувала торік перший такий фестиваль. Виходила з того, що у луцьких школах хореографічні дитячі колективи  завжди були запитаними, популярними, а деякі навчальні заклади  вже мають і по  кілька таких колеетивів. Роботу їхніх керівників оплачує школа (хоч, звісно, і не надто щедро), для дітей заняття  хореографією безкоштовні. У наш час, коли про безкоштовні гуртки довелося забути, це дуже хороша справа. Але де виступати юним танцюристам? Раз у рік- на звітному концерті школи, ну і ще, може, на якому шкільному  заході. А фестиваль, який за аналогією з назвою ансамблю «Лілея» назвали «Золота лілея», дуже потрібний і для виступів  колективів, і для здорової конкуренції. І цьогоріч долучилася до фестивалю і міська  влада.

Якщо торік на «Золотій лілеї» свої таланти продемонстрували півтисячі дітей,  то нині їх було вже більше тисячі, не тільки з луцьких шкіл, а й зі шкіл Луцького району. Відбірковий тур  відбувся у школі-колегіумі  №11, і Аліна Панасевич просила відзначити директора закладу Марію Хомівну Мороз, яка прийняла таку кількість  танцюристів у шкільний  актовий зал. Фестиваль «Золота лілея» пройшов серед чотирьох вікових груп у чотирьох номінаціях: класичний танець, сучасний, спортивно-бальний і народно-сценічний. Після відбіркового етапу відбувся гала-концерт.  Зал для нього також безкоштовно (бо ж діти) відпустив спортивний комплекс «Арена-спорт»  у культурно-розважальному центрі «Адреналін-сіті». Кубки, грамоти і навіть подаруночки придбали завдяки благодійному фонду Ігоря Палиці «Тільки  разом», двом випускникам 11-ї школи Юрію  Безп’ятку і Сергієві Балицькому, які є  депутатами Луцької  міської ради від цього мікрорайону.

Наталія МАЛІМОН,  «День»,  Луцьк

Джерело: День
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