НАТО розпочало масштабні військові навчання у Литві. Військові НАТО демонструватимуть свої вміння контактувати і передавати інформацію під час бойових завдань.

Як повідомляє Міністерство оборони Литви, навчання триватимуть майже два тижні, до 2 червня, у них беруть участь близько 1200 військовослужбовців з понад 40 різних підрозділів 25 країн-членів НАТО.

За час навчань вони опановуватимуть нові навички підтримання зв'язку, адже цьогоріч військові використовуватимуть найсучасніші засоби зв'язку.

Нагадаємо, що РФ важко назвати наддержавою.