У Литві стартували навчання НАТО "Міцний кобальт-2017"

21 травня у литовському Каунасі стартували навчання НАТО у сфері комунікативної стійкості та систем зв’язку "Міцний кобальт-2017" (Steadfast Cobalt -2017).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви.

У навчаннях беруть участь близько 1200 військовослужбовців НАТО з більш ніж 40 різних підрозділів 25 країн-членів НАТО.

У ході навчань будуть оцінюватися навички одиниць зв'язку НАТО щодо забезпечення обміну інформацією та підтримання зв'язку між бойовими одиницями сил швидкого реагування НАТО.

Для виконання завдань військові будуть використовувати різні високотехнологічні засоби зв'язку. Навчання проходитимуть з 21 травня по 2 червня.

Литва приймає "Міцний кобальт" вдруге. Попередні навчання на території Литви пройшли в 2014 році. Навчання 2016 року проводилися в Румунії.

Нагадаємо, вчора на півночі Польщі та прилеглій акваторії Балтійського моря стартували найбільші в цьому регіоні навчання НАТО Baltops-2017, у яких беруть участь понад 40 військових кораблів з 14-ти країн.