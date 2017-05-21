У МВС розповіли про відповідальність провайдерів щодо блокування сайтів РФ

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що провайдери сумлінно виконуватимуть рішення про блокування заборонених російських сайтів.

Про це заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає Еспресо.TV.

"У нас в Україні 5 тисяч провайдерів, сказати, що можна дуже швидко виконати рішення РНБО, ми не можемо. І потроху провайдери приймають ті чи інші рішення, сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними. МВС обов'язково долучається до реалізації цього рішення РНБО, зокрема через такий підрозділ як Департамент кіберполіції", - сказав він.

Шевченко зазначив, що якщо говорити про відповідальність за невиконання цього рішення, то треба вносити зміни в законодавство.

"Щоб говорити взагалі про таку відповідальність, треба внести певні законодавчі зміни, можливо вони будуть внесені досить оперативно. Я знаю, що депутат Антон Геращенко працює над законопроектом щодо цього у профільному комітеті Ради", - додав він.