У Польщі перші учасники військ територіальної оборони склали присягу

Перші учасники військ територіальної оборони склали присягу на вірність у польському місті Білостоці, повідомляє "Польське радіо".

Під час церемонії у Білостоці очільник польського оборонного відомства Антоні Мацєревич заявив, що сили територіальної оборони не замінюють оперативних військ, але становлять їх важливе доповнення.

"Досвід сучасних загроз, із яким ми зіткнулися в Грузії, з яким зіткнулися і надалі стикаємося в Україні, показує, яким необхідним чинником кожної сучасної армії є війська територіальної оборони", – сказав міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич.

У неділю, 21 травня, присягу складають також учасники військ територіальної оборони у Любліні та Ряшеві.

Нагадаємо, що у грудні минулого року президент Польщі підписав указ про створення військ територіальної оборони.

Війська територіальної оборони є новим видом Збройних сил Польщі на рівні з Сухопутними військами, Військово-повітряними силами, Військово-морським флотом і Спеціальними військами Польщі.

В Міноборони Польщі планують, що у 2018 році цей вид Збройних сил матиме близько 35 тисяч солдатів, а в 2019 році – близько 53 тисяч.