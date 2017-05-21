У Полтаві відбувся І тур чемпіонату України з футболу серед учасників АТО

21 травня на стадіоні «Динамо» у Полтаві відбувся стартовий матч чемпіонату України з футболу серед учасників АТО (дивізіон «Схід»), у якому зустрілися ФК «Ворскла – АТО» з Полтави та ФК «Національна поліція» з Дніпра. Це вже третій регулярний чемпіонат серед команд «Ліги учасників АТО».

Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації, а за сумісництвом тренер полтавського колективу, Олександр Буцький розповів, що футбольна ліга була створена у 2015 році Всеукраїнським об’єднанням учасників АТО «Українці – разом!» як програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та учасників війни, захисту їхніх прав і свобод. Ліга включає в себе шість регіональних дивізіонів: «Захід», «Схід», «Північ», «Південь», «Центр» і «Київ». Команди, які займають перші та другі місця в дивізіонах, після закінчення турніру беруть участь у фінальних іграх змагань на «Кубок Героїв АТО».

«З кожним сезоном турнір все більше набирає обертів: минулого року брали участь 42 команди, цьогоріч – 55. У турнірі сформовані колективи з учасників бойових дій. До складу нашої команди входять представники Національної поліції, Нацгвардії, батальйонів «Азов» та «Полтава». Натхненником нашого колективу є капітан Ігор Скляр, депутат Полтавської обласної ради. Важко проводити тренування, адже хлопці часто від’їжджають у зону бойових дій, тому команда налічує близько 30 чоловік і ми постійно здійснюємо ротацію на футбольному полі. Тренуємося двічі на тиждень і раз на тиждень гра», – зазначив тренер ФК «Ворскла – АТО» Олександр Буцький.

У сезоні 2016 року полтавський колектив дійшов до 1/8 фіналу «Ліги учасників АТО», де поступився львівським прикордонникам – ФК «Західний кордон» (0:2). Цього року, говорять полтавські атошники, вони серйозніше підійшли до чемпіонату, де, окрім них, у дивізіоні «Схід» змагаються команди із Маріуполя, Дніпра, Запоріжжя, Харкова.

Незважаючи на те що футболісти-аматори займаються основним видом діяльності, їм вдається суміщати своє хобі з роботою, а дехто навіть встигає брати участь в аматорському чемпіонаті Полтавської області. Ліга – не стільки перемога у спортивних змаганнях, скільки моральна і фізична реабілітація військових.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора