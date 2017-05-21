У Швейцарії на референдумі проголосували за енергетичну реформу

Громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії і забороняє побудову нових атомних електростанцій.

Про це свідчать попередні результати всенародного опитування, повідомляє Swissinfo.

За даними дослідницького інституту GfS Bern, близько 58% громадян, що взяли участь у голосуванні, схвалили винесену на референдум "Енергетичну стратегію – 2015".

Як повідомляє Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонів проголосували "за" впровадження енергетичної реформи, у той час як "проти" лише 4.

Найбільш промовистий результат засвідчили виборці кантону Во: свій голос "за" віддали 73,5% громадян.

Як відомо, сьогодні у Швейцарії відбувається референдум щодо енергетичної реформи. Громадяни висловлюють свою позицію щодо схваленої парламентом "Енергетичної стратегії – 2050".

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон має намір домагатися повернення країни до президентської форми правління.