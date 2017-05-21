У Сирії внаслідок атаки смертників загинули 14 повстанців

У результаті нападу на потужну ультраконсервативну групу сирійських повстанців у провінції Ідліб загинули 14 осіб.
Про це заявили члени моніторингової групи Syrian Observatory for Human Rights, передає AP.
Подвійна цілеспрямована атака смертників відбулась у селі Тал-Тукан, в результаті загинули члени повстанського угруповання Ахрар аль-Шам.
Серед загиблих був один з місцевих лідерів Ахрар аль-Шаму.
Повідомляють, що нападники дісталися до місця атаки на мотоциклах.
Поки що відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.
Джерело: День