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Олдос Хакслі, англійський письменник

У Сирії внаслідок атаки смертників загинули 14 повстанців

21 травня, 2017 - 18:19
Фото Reuters

У результаті нападу на потужну ультраконсервативну групу сирійських повстанців у провінції Ідліб загинули 14 осіб.

Про це заявили члени моніторингової групи Syrian Observatory for Human Rights, передає AP.

Подвійна цілеспрямована атака смертників відбулась у селі Тал-Тукан, в результаті загинули члени повстанського угруповання Ахрар аль-Шам.

Серед загиблих був один з місцевих лідерів Ахрар аль-Шаму.

Повідомляють, що нападники дісталися до місця атаки на мотоциклах.

Поки що відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.

 
    
Джерело: День
          
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