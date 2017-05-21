У Венесуелі сотні тисяч людей протестували за зміну курсу країни

Масові протести проти влади на чолі з президентом-соціалістом Ніколасом Мадуро у Венесуелі сягнули чергової активної фази. У суботу, 20 травня, на вулиці міст в усіх 23 регіонах країни вийшли сотні тисяч протестувальників, передає DW.

Міністерство внутрішніх справ оцінює кількість протестувальників у столиці країни Каракасі в 160 тисяч осіб. Загалом по країні на протести вийшли понад 200 тисяч людей, пише інформагенція AFP. Люди вимагають нових виборів та зміни курсу країни.

У Каракасі між протестувальниками та поліцією відбулися сутички. Загалом за 50 днів масових акцій загинули вже 48 осіб, понад дві тисячі затримали силовики.

Досі найбільшою протестною акцією проти Мадуро були виступи 19 квітня. Цієї суботи опозиція очікувала, що на так званий "марш мільйонів" вийдуть іще більше людей. "Чим більше репресій, тим більше спротиву та боротьби за Венесуелу", - заявив лідер опозиції Енріке Капрілес перед початком акції.

Водночас у Каракасі відбулася акція на підтримку президента Мадуро, на яку, втім, прийшло лише близько двох тисяч осіб, пише AFP.

Антиурядові протести були спричинені скрутною економічною кризою. Через падіння цін на нафту та неефективне управління державою рівень інфляції у Венесуелі, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), за підсумками 2017 року може сягнути 720 відсотків.

Нагадаємо, 17 травня у Венесуелі 2 тисячі солдатів направили у штат Тачіра на північний захід країни, де тривають протести.