У венесуельських протестах загинули вже 48 людей

Число загиблих у Венесуелі досягло 48 осіб. 50 днів масових антиурядових протестів, які призвели до 48 жертв серед демонстрантів і силовиків. 20 травня пострілом в груди був убитий учасник акції в штаті Трухільйо, двоє поранених, повідомляє DW.

"Через 50 днів після початку масових протестів у Венесуелі кількість загиблих сягнула 48 осіб. 23-річний учасник демонстрації 20 травня загинув від рани, отриманої в результаті пострілу в груди. У генеральній прокуратурі заявили, що був відкритий вогонь по жителях міста Валера штату Трухільо, котрі вийшли на антиурядову демонстрацію. Також було поранено 18-річного юнака та 50-річну жінку", - повідомила влада країни в неділю, 21 травня.

У цей день по всій Венесуелі в акціях протесту проти політики президента Ніколаса Мадуро брали участь понад 200 тисяч осіб. Тільки в Каракасі близько 160 тисяч демонстрантів пройшли маршем у бік міністерства внутрішніх справ по головній автостраді венесуельської столиці, багато були в саморобних захисних масках, несли щити, палиці та каміння. У ряді міст протести переросли у криваві сутички з поліцією і армією. У Каракасі, за даними місцевої влади, поранено 46 осіб.

З початку протестів 1 квітня сотні людей отримали тілесні ушкодження, близько 2200 осіб були затримані, 161 заарештований, пише агентство AFP з посиланням на правозахисників. Країна охоплена глибокою економічною кризою.

Нагадаємо, що масові протести проти влади на чолі з президентом-соціалістом Ніколасом Мадуро у Венесуелі сягнули чергової активної фази.