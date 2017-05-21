Україна виборола 16 медалей на ЧЄ з самбо

У Мінську завершився чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок з самбо, де українці виграли 16 нагород: 2 золота, 6 срібних медалей і 8 бронзових, передає Федерація самбо України.

Вищу нагороду в український залік принесли Анастасія Шевченко, яка посіла перше місце в категорії до 60 кг і Анастасія Сапсай у ваговій категорії понад 80 кг.

Срібні нагороди завоювали в жіночому самбо Марія Буйок (категорія до 52 кг) і Галина Ковальська (до 80 кг). У бойовому розділі самбо також завоювали срібло Олександр Воропаєв (до 62 кг), Дмитро Баток (до 82 кг), Андрій Кучеренко (до 57 кг) і Размик Тоноян (понад 100 кг).

Бронзові нагороди на рахунку Наталії Ільків (до 56 кг), Катерини Москальової (до 68 кг.), Олексія Ніженко (до 82 кг), Петра Давиденко (бойовий розділ, до 90 кг.), Юлії Храмовій (до 64 кг), Андрія Болобан (до 100 кг), Анастасія Новікова посіла третє місце в категорії до 48 кг, а Наталія Смаль увійшла в число призерів, змагаючись в категорії до 72 кг.

У командному заліку жіноча і чоловіча (в бойовому розділі) команди України посіли 2-е місце.