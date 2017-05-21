Українці виграли Кубок Європи зі спортивної ходьби

Чеське курортне місто Подебради 21 травня прийняв Кубок Європи зі спортивної ходьби.

Українці Іван Банзерук, Ігор Главан, Мар'ян Закальніцкій і Андрій Гречковський на 50-кілометровій дистанції стали переможцями Кубка Європи в командному заліку, передає sportarena.com.

Після українського квартету розташувалися команди Італії та Іспанії.

В особистому забігу на 50 кілометрів також не було рівних представникам України - Іван Банзерук завоював золото з результатом 3: 48.15, а через 23 секунди на фініш прибув Ігор Главан.

Український подіум вдалося розбавити спортсмену з Італії Мікеле Антонеллі.

Ще одну медаль Кубка Європи в забігу на 10 кілометрів Україні принесли юніори - Віктор Шумик, Едуард Забуженко і Віктор Кононенко пропустили вперед команди Білорусі та Франції.

Також не можна не відзначити високі результати українок на дистанції 20 кілометрів. Інна Кашина (1:30.11) і Надія Боровська (1:30.26) зайняли четверте і п'яте місце відповідно.