В Узбекистані археологи розкопали велике поселення розміром з Монако

Археологи розкопали у Ферганській долині в Узбекистані нове велике поселення на Великому шовковому шляху.

Про це повідомляє газета Sabah.

За інформацією ЗМІ, в результаті дворічних розкопок поряд з кишлаком Мінг-Тепе в Узбекистані співробітники Інституту археології Китайської академії суспільних наук (CASS) та Інституту археології Узбекистану відкрили у Ферганській долині стародавнє місто розміром з Монако (площею близько 2 квадратних кілометрів).

Перед початком розкопок археологи за допомогою дронів, оснащених технологією Real Time Kinematic, фіксували висоту рельєфу на території пам'ятки і навколо неї. Це дало змогу ідентифікувати залишки гробниці і ремісничої майстерні в межах міських стін. Їх наявність довела, що пам'ятка мала постійне місцеве населення, а не була тільки пунктом для постою.

Нагадаємо, у Єгипті археологи виявили стародавнє поховання з 17 добре збереженими муміями.