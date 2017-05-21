Відсьогодні українська служба Euronews припиняє свою роботу

Українська служба телеканалу Euronews сьогодні припиняє свою роботу. Про це йдеться в заяві команди на її сторінці у Facebook.

"Українська служба euronews прощається... Після майже 6 років нашої роботи, в неділю, 21 травня, euronews припинить мовлення українською. Спасибі, що дивилися і читали нас. Всього найкращого! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Договір про створення української версії Euronews був укладений в жовтні 2010 року, а в серпні 2011 року почалося мовлення. В січні 2015 року стало відомо, що заборгованість Національної телекомпанії України перед Euronews становить 11 млн євро.

У квітні 2017 року НОТУ програла Euronews апеляцію про стягнення 10,6 млн євро боргу.

Нагадаємо, левова частка українських радіостанцій не лише виконують, але часто і перевиконують встановлені квоти щодо надання мінімально 25-ти % ефірного часу пісням українською мовою.