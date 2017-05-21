Японія вимагає обговорити запуск ракети КНДР на саміті "Великої сімки"

Японія заявила про рішучий протест через новий ракетний запуск КНДР та вимагає обговорити це питання на саміті країн "Великої сімки".

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає Reuters.

"Я хотів би серйозно обговорити це питання на саміті G7", - сказав Абе журналістам після засідання Ради національної безпеки.

На саміті "Великої сімки" Абе закликав напрацювати чітку відповідь на дії Пхеньяна.

Нагадаємо, військові Південної Кореї заявили про запуск "невідомого снаряду" Північною Кореєю за тиждень після того, як КНДР провела черговий тестовий запуск балістичної ракети.

Південнокорейська інформагенція Yonhap повідомила, що запущена ракета не була міжконтинентальною. Вона пролетіла близько 500 кілометрів та впала, імовірно, у Японське море.

Представник Білого дому підтвердив запуск ракети і заявив, що КНДР задіяла балістичну ракету середньої дальності, інформує Reuters.