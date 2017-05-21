За день бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО

Впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО. Втім, ситуація вздовж усієї лінії фронту відносно стабілізувалась, враховуючи те, що противник не застосовував важкого артилерійського озброєння. З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр АТО.

"З початку доби втрат серед українських воїнів не було", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил АТО.

"Враховуючи досвід вогневої активності проросійських бандформувань, противник може знову активізуватись в темну пору добу. Тож, у разі потреби, Українські захисники готові дати ворогові гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування", - резюмували у прес-центрі.